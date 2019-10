Pratola: Teatro, domenica “Gl’Innamorati” di Carlo Goldoni.

Torna il teatro al comunale D’Andrea di Pratola Peligna.va in scena la commediaIntrecci sentimentali, detti e non detti, fraintesi fanno da cornice a diversi storie, a diversi amori. Quella tra Eugenia e Fulgenzio è una. Si amano, ma la gelosia cerca di avere la meglio poiché lei è assolutamente convinta dell’interesse del suo amato per Clorinda, sua cognata. Arriva a pennello la visita di Roberto, conte di Capua che, manco a dirlo, si invaghisce di Eugenia e fa di tutto per distoglierla da Fulgenzio. Tira e molla Eugenia promette eterno amore al conte, ma… Una commedia “ponte” che permette di soffermarsi a riflettere sul sentimento dell’amore al tempo dei social perché il paragone con la società odierna è a dir poco essenziale: sentimento da sublimare e pubblicizzare.

Qui la storia parla di tutt’altro, di un ritorno alla “semplicità e passione”, allo stato “umano” forse lasciato in disparte a causa del mondo virtuale. Il passaggio di epoche, il “ponte” anche spazio temporale, si gioca tanto anche sui costumi che variano e si contaminano tra passato, presente e status sociale. Tra merletti e t-shirt, kimono e spolverini si avvicendano i ruoli.

L’adattamento del testo e la regia sono di Mario Massari, aiuto alla regia Sefora Marinucci, scene e luci di Graziano Venturuzzo con l’interpretazione di Lucilla Smerilli, Andrea Di Luigi, Massimiliano Bruno, Silvia Napoleone, Bruno Di Nisio, Francesco Sarmiento, Chiara Zappacosta (h. 13,00)