Pratola: stadio “Ezio Ricci”, al via i lavori per l’agibilità

È tutto pronto per l’avvio dei lavori per l’agibilità dello Stadio comunale “Ezio Ricci”, dopo l’approvazione del progetto esecutivo-definitivo e la chiusura della procedura di consultazione per l’affidamento dei lavori che saranno eseguiti dall’impresaGli interventi riguarderanno l’installazione di una nuova recinzione e il rifacimento degli impianti elettrici e d’irrigazione, e quanto prescritto dalle disposizioni in materia di sicurezza e agibilità delle strutture pubbliche. L’Amministrazione comunale ha destinato per i lavori necessari alla riapertura dello Stadio “Ricci” il contributo statale diassegnato ai comuni italiani dal decreto Crescita e commisurato alla popolazione residente. Per la metà del mese di dicembre l’impianto sportivo tornerà a disposizione delle realtà sportive pratolane.