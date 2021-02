Pratola: Saca, i lavori in Via De Gasperi saranno presto ultimati

Pratola, 24 febbraio– I lavori in via De Gasperi e via Circonvallazione Occidentale sono di competenza di Saca che sta lavorando per velocizzare l’apertura del cantiere. Infatti, a seguito di esperimento di Procedura di gara, la Saca ha proceduto ad aggiudicare l’intervento in favore dell’operatore economico CA.LGEA S.r.l. di Rieti.Prima di addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto (09.02.2021), a seguito di incontri anche con l’amministrazione comunale di Pratola Peligna, l’operatore economico ha accettato la presa in consegna del cantiere relativo a via De Gasperi, dove il Comune di Pratola Peligna aveva effettuato i lavori di propria competenza e relativi allo smantellamento della pavimentazione, al fine di procedere con la sistemazione dell’area di cantiere ed all’avvio delle lavorazioni di rinnovamento della condotta fognaria.

Ad oggi, purtroppo, anche dopo un ultimo sollecito effettuato a mezzo pec (20.02.2021) che ordinava all’operatore economico di dare avvio ai lavori entro la data del 24.02.2021, lo stesso non ha dato avvio alle lavorazioni. La Saca S.p.A., dopo una riunione tenutasi nella sede comunale con il sindaco ed il Responsabile Tecnico, in pieno spirito di collaborazione, ha dato mandato alla Direzione dei lavori, qualora i lavori non avessero avuto inizio entro la data del 24.02.2021, di procedere con un ordine di servizio per dare avvio alle opere, ordine di servizio che verrà predisposto nella giornata di domani 25.02.2021. In ogni caso nella stessa giornata di domani è fissato un incontro con l’operatore economico per stabilire modalità e tempi di inizio lavori che, a questo punto, dovranno essere molto brevi.