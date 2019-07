Pratola: risorse importanti per migliorare lo stadio” Ricci”

Pratola Peligna, 10 luglio– ‘Amministrazione Di Nino utilizzerà le risorse stanziate per i comuni nel Decreto Crescita convertito in legge a fine giugno, nello specifico 70 mila euro previsti per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10 mila abitanti, per realizzare gli interventi necessari alla piena agibilità dell’impianto e richiesti dalla circolare inviata qualche giorno fa al Comune dalla Questura dell’Aquila. La nuova recinzione della struttura e gli interventi per rispettare le norme antincendio, la sistemazione degli impianti elettrici e di irrigazione rientrano, tra gli altri, nelle priorità a cui si è scelto di dare una risposta con l’impiego immediato del finanziamento riservato ai comuni italiani. – ‘Amministrazione Di Nino utilizzerà le risorse stanziate per i comuni nel Decreto Crescita convertito in legge a fine giugno, nello specifico 70 mila euro previsti per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10 mila abitanti, per realizzare gli interventi necessari alla piena agibilità dell’impianto e richiesti dalla circolare inviata qualche giorno fa al Comune dalla Questura dell’Aquila. La nuova recinzione della struttura e gli interventi per rispettare le norme antincendio, la sistemazione degli impianti elettrici e di irrigazione rientrano, tra gli altri, nelle priorità a cui si è scelto di dare una risposta con l’impiego immediato del finanziamento riservato ai comuni italiani.

“Abbiamo fatto una scelta precisa e siamo già pronti a impiegare questi fondi per lo Stadio – sottolinea il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino – a testimoniare l’attenzione massima dell’amministrazione sulle strutture pubbliche e sullo Stadio “Ricci”, sul quale non ricordiamo a memoria la destinazione di risorse così importanti per interventi strutturali negli ultimi anni. Stiamo procedendo con realismo e con i fatti in un momento non certo favorevole per la disponibilità di risorse”.

“Teniamo a cuore lo sport e le nostre strutture sportive – dichiara il Consigliere delegato allo Sport Chiara Cavallaro – e l’impiego di questo finanziamento ne è la prova. Esprimo dunque la mia soddisfazione per la scelta della maggioranza”.