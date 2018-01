Pratola Peligna, 7 gennaio- È tutto pronto per la raccolta differenziata negli istituti scolastici di Pratola Peligna: È tutto pronto per la raccolta differenziata negli istituti scolastici di Pratola Peligna: domani mattina infatti, al rientro dopo le vacanze natalizie, gli studenti troveranno in tutte le classi lo specifico mastello per differenziare i rifiuti, un importante passo in avanti per migliorare il servizio di raccolta ed utilizzare i 100 mastelli complessivamente acquistati dalla precedente amministrazione comunale, specifici per aule ed uffici pubblici.

Insieme ai mastelli sono state inoltre già predisposte oltre 30 batterie di trespoli per la raccolta dedicata di plastica e carta lungo i corridoi, accanto a tutti i distributori automatici.L’avvio della raccolta differenziata nelle scuole del paese porta a compimento il lavoro svolto con costanza in questi mesi dal Comune in collaborazione con la Diodoro Ecologica, nella predisposizione di un piano eccezionale di riorganizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio pratolano.

“Come amministrazione confidiamo ora nel supporto delle maestranze e di tutti gli operatori scolastici – sottolinea il Consigliere con delega all’Ambiente Antony Leone – al fine di differenziare e riclicare il più possibile per preservare il nostro ambiente dall’inquinamento, favorendo la messa in atto di comportamenti sempre più responsabili in un settore delicato”. “Sulla raccolta differenziata stiamo giocando una partita a 360 gradi – puntualizza il Sindaco Antonella Di Nino – e questa partenza nelle scuole è un risultato che incoraggia il nostro lavoro”. (h. 13,30)