Pratola: Polizia stradale sequestra sulla A25 tonno rosso, specie protetta

Sulmona, 5 novembre- Due enormi tonni rossi, in pessimo stato di conservazione e dentro sacchi neri, sono stati recuperati nel cassone aperto di un autocarro, non adibito al trasporto di sostanze alimentari, dalla Polizia Stradale di Pratola Peligna (Aq) sull’autostrada A25. Il thunnus thinnus, nome scientifico del tonno pinna blu, è specie protetta e ne è vietata la pesca e il commercio. A marzo di 10 anni fa il Coreper, comitato dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi membri dell’Unione europea, ha raggiunto a Bruxelles un accordo per la messa al bando del commercio internazionale del tonno rosso. La pesca è stata anticipatamente vietata il primo giugno 2010. In Europa sono stati fissati i parametri minimi di cattura (peso di 30 kg o lunghezza di 1,15 m).

È necessario avere una specifica autorizzazione per la pesca del tonno rosso e ai pescatori sportivi non è consentito catturare più di un esemplare per bordata. La normativa è stata recepita anche in Italia. Proprio all’altezza della città di Pratola, alla vista della pattuglia, i conducenti del furgoncino, proveniente dal capoluogo adriatico, hanno cercato di disfarsi invano dei pesci gettandoli sull’autostrada. Il carico è stato sequestrato, sul posto è intervenuto anche il personale dell’Azienda sanitaria locale. La Procura del Tribunale di Sulmona ne ha disposto la distruzione. L’operazione è stata affidata ad una associazione di Sulmona che accoglie e cura cani e gatti abbandonati.

Sia il conducente del pick up, P.E. di anni 62, che il passeggero, P.P. di anni 36, residenti entrambi a Pescara, sono stati denunciati per la violazione della normativa sul trasporto alimentare e le leggi sanitarie che impongono anche un regime di temperatura controllata. Operazione di routine per la Polizia stradale di Pratola Peligna che monitora la circolazione sull’importante arteria, proprio per garantire sicurezza ai viaggiatori e agli automobilisti e, nel caso di specie, ai consumatori dato che il Tonno rosso, a pericolo estinzione, catturato e mal conservato, proviene dalla direttrice adriatica ed era destinato al mercato alimentare.

M. T.