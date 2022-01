Pratola: per fermata in Piazza 1 maggio c’e’ disponibilità Tua a ripristinare servizio

Lo ha annunciato il sindaco Antonella Di Nino dopo l’incontro di stamani in Comune

Pratola, 11 gennaio-“Abbiamo ottenuto dai vertici della TUA, la società del trasporto unico abruzzese, la disponibilità a valutare il ripristino della fermata di Piazza 1 Maggio per le corse dirette verso Roma. La TUA chiederà alla Regione una nuova autorizzazione ed effettuerà, nei prossimi giorni, un ulteriore sopralluogo: la fermata di Piazza 1 Maggio è infatti una fermata del trasporto pubblico locale, e potrebbero pertanto essere necessari degli interventi per adeguarla agli standard delle linee commerciali. Lavori per i quali abbiamo già dato la piena disponibilità al Direttore Generale Max Di Pasquale e all’ingegnere della Società Carola Di Paolo, nell’incontro di questa mattina in Comune. I vertici della TUA ci hanno inoltre garantito che una coppia di corse verso la capitale sarà prossimamente aggiunta alle corse attuali programmate da lunedì a venerdì, con la previsione di una nuova corsa, sempre andata e ritorno, per il fine settimana. Nel frattempo, abbiamo chiesto chiaramente di ripristinare una fermata fondamentale per i pendolari che da Pratola raggiungono Roma, incontrando la piena attenzione della TUA che ci ha, d’altro canto, mostrato le difficoltà legate al calo delle utenze che si è registrato negli ultimi due anni e che rendono sempre più gravoso il servizio, richiedendo nuove soluzioni per i collegamenti verso Roma dell’intero territorio”.È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino