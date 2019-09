Pratola Peligna, scelte condivise e celeri sulla viabilità cittadina

l’appello del Partito democratico, unico partito cittadino e gruppo consiliare di opposizione –

Pratola Peligna, 4 settembre– L’amministrazione Di Nino nei mesi passati ha modificato svariate volte la viabilità cittadina, ed in particolare quella di via Montello e strade limitrofe, senza, ahinoi, coinvolgere le opposizioni, i gruppi consiliari né tantomeno i cittadini interessati. Dopo mesi ci ritroviamo a non aver risolto i problemi ma anzi ad aver creato evidenti disagi ai guidatori.

Ad oggi l’amministrazione comunale, sostiene il Circolo del Pd di Pratola Peligna- dopo numerosi cambi e dopo aver deciso in piena autonomia modifiche sostanziali della viabilità di uno snodo nevralgico, ha promesso di intervenire con ulteriori modifiche ma i cittadini del quartiere sono esausti e sono arrivati al punto massimo di sopportazione. Come unico partito cittadino e come gruppo consiliare d’opposizione, a nome dei cittadini coinvolti, chiediamo all’amministrazione Di Nino interventi celeri ma soprattutto definitivi sulla viabilità di via montello e strade adiacenti, coinvolgendo le opposizioni e i cittadini per trovare soluzioni ottimali per decongestionare il traffico e che pongano fine ad una situazione incresciosa. Occorre condivisione e decisionismo per evitare continui cambi che disorientano la cittadinanza e comportano spese ed esborsi che possono tranquillamente essere evitati soprattutto in tempi di crisi e con altre problematiche ben più gravi da risolvere. (h. 17,00)