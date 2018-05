Pratola Peligna: oggi secolare processione della Madonna della Libera

Pratola Peligna, 6 maggio– Oggi pomeriggio a Pratola peligna si è rinnovato il secolare rito religioso della processione della Madonna della Libera la quale si è snodata lungo il centro storico cittadino e le vie principali della cittadina fra due ali di folla in trepidante attesa. La Madonna prima di uscire per la processione è stata collocata sotto un tendone causa l’impossibilità di poter ancora tornare all’interno del Santuario della Madonna della Libera danneggiato dal sisma del 2009.

Molti i fedeli presenti in preghiera e raccoglimento. In corteo non soltanto i vetusti Sodalizi Pratolani fra i quali la Confraternita della Trinità, ma anche altre Confraternite del territorio Peligno, fra le quali una rappresentanza dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità di Sulmona. Presenti Autorità civili, militari, religiose, Molti i ricordi, numerosi i cittadini pratolani tornati da ogni parte del mondo per non mancare al tradizionale rito religioso, Il passaggio della Statua della Madonna è stato accolto con il tradizionale lancio dei bigliettini in onore della Madonna della libera dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, nell’emozione generale. Una tradizione che ancora oggi si è rinnovata così come avviene da secoli quale fondamentale continuità della millenaria identità pratolana.

Pratola Peligna è famosa per il particolare culto che dedica alla Madonna ormai da molti secoli; le cerimonie in onore della Madonna della Libera sono rinomate anche oltre i confini dell’Abruzzo. Pratola è culla di antiche tradizioni le quali elargiscono suggestive emozioni. La prima domenica di maggio la cittadina offre una cerimonia, un evento sensazionale, foriero di un passato mai obliato

Andrea Pantaleo