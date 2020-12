Pratola Peligna: nuova giornata per test rapidi martedì 22 dicembre

Pratola Peligna, 14 dicembre- L’Amministrazione comunale di Pratola Peligna ha programmato una nuova giornata per lo screening con i test antigenici rapidi, che saranno eseguiti martedì 22 dicembre prossimo, dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18, nella palestra della Scuola Media di Via Colella. I test ancora disponibili saranno rivolti ai cittadini che non l’hanno effettuato nella prima fase del 4, 5 e 6 dicembre scorsi, compreso chi fa rientro nel territorio comunale per le festività natalizie. I test sono naturalmente gratuiti e non ci sarà bisogno della prenotazione.

“Dopo aver ottenuto in questi giorni la nuova disponibilità da parte del personale medico e sanitario – sottolinea il Sindaco Antonella Di Nino – abbiamo definito una data per lo screening con i test rapidi anche in prossimità del Natale. Nella prima parte degli esami a tappeto, 2945 nostri concittadini, che rappresentano più del 50 per cento della popolazione target di 5600 persone, si sono sottoposti al test con grande senso di responsabilità. Con questa nuova giornata l’auspicio è quello di allargare ulteriormente la quota dei cittadini raggiunti”.