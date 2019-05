Pratola Peligna inaugurata oggi la mostra dei pittori peligni

Inaugurata questo pomeriggio a Pratola Peligna, all’interno del palazzo Colella, la mostra di pittura con le opere dei pittori peligni, la quale sarà aperta sino alla data del nove giugno 2019. Presenti il Professor Emiliano Splendore presidente del gruppo archeologico superequano, Antonella Di Nino Sindaco di Pratola Peligna, Aldo Di Bacco consigliere comunale con delega alla cultura, Marianna Palombizio assessore comunale con delega alle politiche sociali, molti cittadini fra i quali alcuni dei pittori i quali hanno esposto le loro opere al fine di realizzare la mostra.

Emiliano Splendore ha ricordato nel suo intervento la figura di Antonio Di Nino il quale, a Pratola Peligna, ha lasciato un ingente patrimonio di cultura e storia autorevole. Il Sindaco Antonella Di Nino ha rimembrato il pittore Italo Picini il quale ha lasciato una encomiabile collezione di quadri da lui realizzati, quale testimonianza imperitura del suo estro, della sua genialità d’artista. Una delle peculiarità della mostra di pittura, come ha sottolineato Aldo Di Bacco, consta nel far essere protagonisti i pittori della terra dei peligni, artisti i quali sono inseriti anche in contesti internazionali di illustre prestigio e fama. Giornata ancora una volta all’insegna della cultura e della pittura la quale, nel corso della storia, ha visto essere protagonisti innumerevoli artisti i quali hanno lasciato ai posteri opere straordinarie, entrare di diritto nell’olimpo dell’immortalità. Palazzo Colella ancora una volta è stato protagonista di altro evento culturale di rilievo avutosi nella cittadina di Pratola Peligna, custode di tradizioni millenarie importanti.La pittura riesce a coinvolgere ed unire molte persone, non solo appassionati ed artisti pittori. La cultura si conferma ancora una volta piedritto fondamentale di interesse e particolare attenzione da parte dei cittadini di ogni età, grandi e piccoli, giovani e meno giovani. Molti sono gli aforismi sulla pittura e ne rimembriamo alcuni: Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno (Vincent Van Gogh), oppure: si dipinge col cervello e non con le mani. (Michelangelo Buonarroti).