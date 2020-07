Pratola Peligna e il Santuario di Maria SS della Libera, il nuovo libro di Raffaele Giannantonio

Pratola Peligna,9 luglio- Presentato questo pomeriggio a Pratola Peligna, all’interno del secolare Santuario della Madonna della Libera, il nuovo libro realizzato da Raffaele Giannantonio, docente nell’Università degli Studi D’Annunzio Chieti Pescara, avente il titolo Architettura Sacra dell’Ottocento in AbruzzoPratola Peligna e il Santuario di Maria SS della Libera edito da Valeria Di Felice.

Presenti Antonella Di Nino sindaco di Pratola Peligna, Monsignor Michele Fusco Vescovo della Diocesi Sulmona Valva, Aldo Di Bacco Assessore alla cultura del comune di Pratola Peligna, Cettina Lenza Università degli Studi la Campania “Luigi Vanvitelli”, Raffaele Giannantonio autore del volume, Valeria Di Felice editore dell’opera. Ha moderato l’incontro il giornalista Pasquale Lancia. Presenti anche gli autori degli approfondimenti Cosimo Savastano, Paolo Petrella, Antonio Martinelli, Luigi Paolantonio. Non è mancata la musica con la presenza del gruppo Tetra Saxophone Quartet costituito da Giuseppe Olivieri, Nicola Di Claudio, Angelo Petrucci, Michele Mariani il quale ha eseguito composizioni musicali famose.

Il libro di Raffaele Giannantonio è un viaggio interessante sulla storia dell’architettura e sul santuario della Madonna della Libera, chiesa secolare insita nel centro storico della cittadina peligna, luogo sacro molto caro sia ai cittadini pratolani sia ai fedeli che, ogni anno, giungono in gran numero nella cittadina di Pratola peligna per non perdere la tradizione secolare religiosa. Raffaele Giannantonio, architetto e docente universitario, ha realizzato altra pubblicazione ed opera interessante la quale contribuisce ad arricchire la cultura e la storia sia dell’architettura dell’ottocento, sia la storia e l’arte del santuario della Madonna della Libera di Pratola Peligna. Innumerevoli sono i capolavori d’arte custodii all’interno della chiesa con le sue bellezze architettoniche secolari. Un libro che sa di storia abruzzese peligna, di tradizione religiosa secolare locale, di architettura vetusta abruzzese, per un mosaico storico culturale di encomiabile valore. (h. 21,00)

Andrea Pantaleo