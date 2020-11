Pratola Peligna: contributo buoni-pasto alunni infanzia ed elementare Bagnaturo

Pratola Peligna, 28 novembre– Il Comune di Pratola Peligna riconoscerà, dal 1 gennaio 2021 e per tutti gli anni scolastici successivi, un contributo per l’acquisto del buono pasto agli alunni della frazione di Bagnaturo del proprio territorio comunale che frequentano la scuola dell’infanzia e la primaria ubicate a Bagnaturo di Sulmona, che sono soggetti oggi alle tariffe stabilite dal Comune di Sulmona per i non residenti, più onerose rispetto agli alunni residenti come da disposizioni normative. Nello specifico, su iniziativa del Consigliere con delega alle frazioni Adele Leombruni, l’Amministrazione comunale ha stabilito che il Comune di Pratola Peligna contribuirà con 2,30 euro al costo di ogni buono pasto, la quota di compartecipazione sul costo effettivo di 4,55 euro riconosciuta agli alunni residenti che frequentano le scuole situate a Pratola. Il contributo sarà destinato per l’intero importo in caso di ISEE inferiore ai 3 mila euro o in presenza di certificazione ai sensi della legge 104 del 1992. L’impegno di spesa per anno scolastico è di circa 2.500 euro, una somma che potrà subire variazioni in base al numero degli alunni iscritti e frequentanti ed al numero effettivo dei pasti consumati. “Abbiamo ritenuto opportuno compartecipare anche alla spesa del servizio mensa per gli alunni di Bagnaturo di Pratola Peligna che per motivi di comodità e vicinanza con la loro abitazione frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Bagnaturo di Sulmona – sottolineano il Sindaco Antonella Di Nino e il Consigliere comunale Adele Leombruni – estendendo a loro il contributo previsto per gli alunni residenti che frequentano le scuole del nostro comune”.