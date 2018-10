Pratola Peligna: al via tre progetti per la prevenzione sismica

Pratola Peligna, 25 Ottobre– Le progettazioni per l’adeguamento sismico del Rifugio del Colle delle Vacche, dello stabile dell’ex Giudice di Pace e del Teatro Comunale “D’Andrea”, saranno finanziate dal Governo nazionale nell’ambito dei fondi messi a disposizione per le zone a rischio sismico 1 e 2 e individuati dai recenti provvedimenti a partire dal decreto legge n.50 del 24 aprile del 2017. Le domande presentate dagli uffici del Comune nei mesi scorsi sono state accolte, con le tre schede finanziate rispettivamente per 27.450, 85.000 e 44.000 euro. Nella graduatoria delle richieste di progettazione accolte, Pratola Peligna figura nelle primissime posizioni. – Le progettazioni per l’adeguamento sismico del, dellosaranno finanziate dal Governo nazionale nell’ambito dei fondi messi a disposizione per le zone a rischio sismico 1 e 2 e individuati dai recenti provvedimenti a partire dal decreto legge n.50 del 24 aprile del 2017. Le domande presentate dagli uffici del Comune nei mesi scorsi sono state accolte, con le tre schede finanziate rispettivamente per 27.450, 85.000 e 44.000 euro. Nella graduatoria delle richieste di progettazione accolte, Pratola Peligna figura nelle primissime posizioni.

“È un risultato che premia il lavoro portato avanti da questa amministrazione con gli uffici preposti – sottolinea il Sindaco Antonella Di Nino – con una cifra complessiva di circa 150 mila euro che ci permetterà di sostenere le spese per la progettazione di tre strutture importanti per il nostro paese, senza gravare sul bilancio comunale. Un passaggio fondamentale per agevolare poi i lavori di adeguamento sismico”.