Pratola Peligna: affidata la gestione sportiva “Campetto rosso”

Pratola Peligna, 17 maggio– La struttura sportiva di via Codacchio, denominata “Campetto rosso”, sarà gestita dall’associazione pratolana “A.S.D. Sport & Fun”, che provvederà alla realizzazione degli interventi necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto. È stata firmata questa mattina, infatti, la convenzione tra il Comune e l’associazione del presidente Francesco Saccoccia per l’affidamento della struttura, che chiude l’iter partito con la proposta formale di riqualificazione e gestione presentata dall’associazione sportiva, e dall’assenza di altre proposte a seguito dell’avviso pubblicato dall’Amministrazione comunale per verificare la presenza di altri soggetti interessati alla gestione.

Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale aveva già impegnato sul “Campetto rosso” il finanziamento di 10 mila euro ottenuto dalla Regione Abruzzo per i primi interventi. Con l’affidamento alla “A.S.D Sport & Fun”, l’impianto tanto caro ai giovani pratolani, e inutilizzato ormai da anni, tornerà finalmente alla sua piena funzionalità, attrezzato per rispondere alla richiesta di aree per finalità sociali in una zona di particolare interesse, organizzare centri estivi e integrare la pratica sportiva con servizi complementari.

“Sono molto soddisfatta per questo risultato – sottolinea il Sindaco Antonella Di Nino – che ci consentirà di restituire alla comunità un impianto bello e funzionante, per i nostri giovani”.