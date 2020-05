Pratola: Pd, pronti a collaborare per ridurre disagi della nostra gente

Pratola Peligna,4 maggio- Da oggi ha inizio la fase due: ci saranno nuove riaperture ma sarà anche una fase delicata dove l’attenzione, la prudenza e il rispetto delle disposizioni e delle distanze sarà fondamentale per evitare una nuova ricaduta che comporterebbe nuove vittime e un nuovo stop delle attività, aggravando ulteriormente la crisi economica. La ripartenza è doverosa ma con tutte le precauzioni. Alle Istituzioni, tra cui i singoli comuni, spetta predisporre strumenti e agevolazioni per tutte quelle attività commerciali e per quei cittadini che più di altri stanno soffrendo a causa del lockdown e della chiusura prolungata. Bisogna farsi trovare pronti per il 18 maggio, data di riapertura del commercio al dettaglio e quindi delle prime attività fino al primo giugno, data prevista per bar, pub e ristoranti.

Bene il differimento del pagamento Imu a fine settembre, previsto dal Comune di Pratola, per chi è rimasto senza reddito per il Coronavirus e una riduzione del 99% della tassa di occupazione del suolo pubblico, anche per i cantieri.

Necessarie saranno la riduzione di almeno il 30% della TARI per tutte quelle attività rimaste chiuse in questi mesi e la creazione di un’isola pedonale che permetta ai bar e alle attività commerciali di recuperare all’aperto lo spazio perso al chiuso per le misure di distanziamento, estendendo la ztl e prevedendo l’abolizione temporanea del pagamento delle strisce blu in prossimità della piazza, sostituite con disco orario, così da garantire parcheggi gratis e incentivare le persone a spostarsi in centro.Come opposizione siamo pronti a collaborare per trovare soluzioni e proposte che permettano di ridurre il più possibile i disagi economici e non causati dal Covid-19.