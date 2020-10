Pratola: Pd, no a Residenza per Anziani a Valle Madonna

Pratola Peligna,23 ottobre- lunedì 26 ottobre alle 21,00 il Sindaco Di Nino porterà in Consiglio Comunale da remoto una sua decisione d’imperio: lo spostamento della realizzazione della Residenza Protetta per Anziani voluta dall’amministrazione De Crescentiis dall’ex Scuola Media alla Scuola Elementare di Valle Madonna.

Questa la vicenda: Il 4 Luglio 2016, dopo anni di lavoro, l’Amministrazione Comunale, firma la convenzione di comodato gratuito con la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per la realizzazione di una residenza per anziani nella ex scuola media e fa assegnare 3 milioni di euro dalla Regione per la realizzazione dell’opera.

Il progetto prevedeva la trasformazione dell’edificio dell’ex scuola media in una struttura residenziale con una superficie di circa 1.600 metri quadrati con un totale di 60 posti letto per anziani non autosufficienti. La ASL conferisce l’incarico per la progettazione. Nel 2017 le elezioni comunali e l’elezione a Sindaco della Di Nino. Dopo 3 anni di silenzio e di mancate azioni, e solo dopo le richieste delle opposizioni e gli appelli dei sindacati si viene a sapere che i 3 milioni non sono sufficienti per realizzare l’opera.

Invece di chiedere un finanziamento aggiuntivo alla Regione o di proporre l’altro edificio della scuola media che tra poco, grazie al nuovo Polo Scolastico, verrà svuotato, il Sindaco Di Nino, decide d’imperio di spostare la realizzazione della struttura residenziale a Valle Madonna, il quartiere più popoloso di Pratola che necessita di un’area verde e di un parco pubblico e che vedrebbe ulteriormente congestionata la circolazione, nonostante il nuovo collegamento con via Cerrano.

L’area della Scuola di Valle Madonna ben si presta, infatti, a diventare uno spazio verde a servizio del quartiere e non solo. Tra pochi mesi, all’apertura del nuovo Polo scolastico, sarà libera anche la struttura delle scuola media ancora oggi in uso. Proponiamo di fare una verifica di fattibilità presso questa struttura prima di azzerare ogni speranza di un parco pubblico a Valle Madonna.

Pratola ha bisogno di una residenza per anziani, Valle Madonna ha bisogno di un’area verde e di un parco giochi. Per queste ragioni chiediamo al Sindaco, ai cittadini e in particolare ai residenti di Valle madonna: perché non avere sia la residenza protetta per i nostri anziani alle scuole medie sia un’area verde per valle madonna? Basterebbe solo confrontarsi ed essere aperti al contributo di tutti, senza decidere in solitaria, solo per il bene comune”