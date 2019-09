Pratola: Pd inizia la stagione agonistica di Calcio “con i se e con i ma…”

Settembre per tutti segna l’inizio delle attività e tra queste anche il campionato di calcio. A Pratola abbiamo vissuto una stagione storica, che ci permetterà di partecipare per due anni consecutivi nella massima Serie regionale (l’Eccellenza), ma su quale campo?abbiamo sollevato la questione nella scorsa primavera, nella quale la squadra Nerostellata è stata costretta a giocare a Raiano, poichè il glorioso “Ezio Ricci” impraticabile e con mille problematiche. L’amministrazione Di Nino ha rassicurato tutti dicendo che si sarebbe adoperata per la risoluzione della questione, decantando l’acquisizione di fondi da investire nella struttura pratolana ed assicurando che nei giorni appena successivi al ferragosto sarebbero iniziati i lavori per rendere il campo degno ad ospitare l’atività calcistica.