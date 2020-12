Pratola: Pd denuncia, aumento della Tari per gran parte delle famiglie

Pratola Peligna, 24 dicembre– Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, l’amministrazione Di Nino ha stabilito le tariffe della TARI per l’anno 2020. Lo rivela oggi in una nota il Circolo Pd di Pratola Peligna- si legge nella nota- Ebbene, in un tempo così difficile per tutti, questa amministrazione comunale ha deciso di aumentare la tassa sui rifiuti per gran parte delle famiglie pratolane. Infatti, chi vive in case di metratura inferiore ai 100 metri quadri subirà un significativo aumento.

Non solo, la Tari graverà soprattutto sulle famiglie, in particolar modo su quelle numerose! Il balzello, irrispettoso dell’impegno profuso da tutti i cittadini Pratolani per la raccolta differenziata , è iniquo solo per chi vive in abitazioni fino a 100 metri quadri. Una riduzione della tari senza se e senza ma ce l’avrà solo chi abita in case di ampia metratura, uno sconto significativo per pochi e agiati cittadini.E non si dica che i criteri sono del governo cui bisogna attenersi passivamente perché il bilanciamento lo fa l’amministrazione che sceglie la ripartizione del piano tariffario.A Pratola chi ha di più ha meno Tari “.