Pratola Peligna, 16 gennaio "A seguito dell'ultima attività di accertamento dei Nas, la Asl L'Aquila-Avezzano-Sulmona ci ha comunicato ieri sera sera la decisione di sospendere temporaneamente in autotutela le attività del Centro Autistico e del Centro Psichiatrico di Pratola Peligna, per la mancanza delle pregresse autorizzazioni. Come Sindaco continuerò una serrata collaborazione con la stessa Asl per arrivare a una rapida soluzione del problema. Una scelta obbligata – spiega il sindaco di Pratola Antonella Di Nino– che penalizza i tanti pazienti delle strutture, le loro famiglie e i lavoratori, ai quali sono particolarmente vicina per la sospensione di un servizio delicato e di estrema importanza.

Sono ormai giorni che sollecito a gran voce la Regione perché prenda subito le decisioni rapide e necessarie per colmare i vizi formali che hanno originato questa durissima sospensione e non mi fermerò fino a quando non sarà ripristinata la funzionalità della struttura, perché le fasce più deboli ed esposte della popolazione non possono essere colpite così. Non nascondo il mio stupore quando ho appreso che la struttura era priva di ogni autorizzazione data la sua recente inaugurazione a febbraio 2017.Tuttavia questa non può essere la causa vinta degli amanti delle denunce e della burocrazia, una causa che offende e calpesta il diritto essenziale alla salute dei ragazzi dei due centri”. (h.8,30)