Pratola: Ok a progetto ‘Rifugio Colle delle Vacche’ per miglioramento sismico

– L’Amministrazione comunale di Pratola Peligna ha approvato il progetto preliminare per il miglioramento sismico del Rifugio del Colle delle Vacche, con l’obiettivo di favorire la valorizzazione del turismo di montagna recuperando la piena funzionalità di uno dei luoghi più belli e attrattivi del territorio. Il progetto prevede infatti interventi strutturali che vanno dalla sostituzione ed alleggerimento del tetto al consolidamento delle mura portanti, per arrivare all’efficientamento energetico dell’involucro e all’utilizzo di fonti rinnovabili per il proprio fabbisogno energetico. La progettazione è stata finanziata con risorse statali ottenute dal Comune, e costituisce un passaggio fondamentale per procedere alla successiva richiesta di finanziamenti per la ristrutturazione del Rifugio, meta tra le più ambite e importanti del turismo di montagna.