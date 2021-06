Pratola: meglio i fatti che le… chiacchiere

– secondo il sindaco ed il gruppo ‘Pratola bellissima’ solamente ” chi non ha fatto partire nulla oggi puo criticare’

In questi quattro anni di mandato sono partiti tantissimi lavori frutto della programmazione portata avanti dall’attuale Amministrazione comunale, che stanno consentendo alla comunità pratolana di recuperare anni di ritardi e mancati interventi anche sulla viabilità del paese. I lavori sul manto stradale della Circonvallazione Orientale da parte della Provincia dovevano partire ad agosto scorso ma sono stati rimandati più volte: anche grazie alle nostre continue sollecitazioni sono stati finalmente avviati per raggiungere l’ennesimo risultato. Non ci risulta, al contrario, che siano stati realizzati lavori su strade e rotonde del paese negli ultimi due anni della precedente Amministrazione provinciale a guida Pd. Pertanto, qualche disagio è certamente legato alla mole notevole di interventi realizzati e in corso di realizzazione, ma è tutto finalizzato a migliorare sensibilmente la viabilità a vantaggio esclusivo della nostra collettività. Il Pd di Pratola Peligna, con imbarazzante carenza di argomenti e afflitto dalla nostalgia di un passato di cose fatte solo sulla carta e nei pensieri, continua ogni volta a percorrere, e inciampare, sulla strada accidentata della polemica sterile. È quanto dichiarano in una nota il Sindaco di Pratola Peligna