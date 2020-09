Pratola: la proposta del Pd sulla residenza per anziani

Un bell’esempio di bella politica che non va portata avanti con chiacchiere e polemiche sterili ma con il contributo anche di chi oggi sta in opposizione..

Pratola Peligna, 30 settembre– A 4 anni dalla firma della convenzione tra l’amministrazione comunale De Crescentiis e la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per la realizzazione di una residenza per anziani nella ex scuola media, in via Circonvallazione occidentale, il sindaco Di Nino annuncia che la struttura sarà realizzata ma nell’ex scuola di Valle Madonna.

Il progetto iniziale, datato 2017, prevedeva, con un contributo regionale di circa 3 milioni di euro stanziato dall’ex assessore alla sanità Paolucci, la trasformazione dell’edificio dell’ex scuole medie in una struttura residenziale con una superficie di circa 1.600 metri quadrati, su 4 piani di cui 2 seminterrati, con un totale di 60 posti letto per anziani non autosufficienti.

Il Sindaco Di Nino, dopo 3 anni di silenzio e di mancate azioni, dopo le richieste delle opposizioni, gli appelli dei sindacati e nonostante le richieste dei residenti di valle madonna, decide d’imperio di spostare la realizzazione della struttura residenziale proprio a Valle Madonna, il quartiere più popoloso di Pratola che necessita di un area verde e di un parco pubblico .

Assolutamente necessaria, visto il finanziamento approvato già da tre anni, è la realizzazione della residenza per anziani ma è altrettanto necessario rivedere la scelta dell’edificio in cui realizzarla. Valle Madonna, infatti, è il quartiere più popoloso di Pratola e, nonostante la realizzazione della strada di collegamento con via Cerrano, la residenza per anziani andrebbe a congestionare maggiormente la circolazione del quartiere e priverebbe i residenti di un’altra opera assolutamente necessaria: un’area verde attrezzata dove i bambini e i residenti possano giocare in pace. Per non parlare anche del probabile rischio idrogeologico che coinvolge l’area.

Allora diciamo , spsi alla residenza per anziani ma chiediamo al Sindaco, ai cittadini e in particolare ai residenti di Valle madonna: perché non avere sia la casa di riposo alle scuole medie e sia un’area verde per valle madonna?