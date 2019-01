Pratola: la missione del prof Francesco Barone

Pratola Peligna, 14 gennaio– Conferenza stampa questa mattina a Pratola Peligna, da parte di Francesco Barone, Docente di Pedagogia della Cooperazione Internazionale all’Università degli Studi dell’Aquila, al fine di assolvere un importante incarico conferitogli dal Premio Nobel per la pace 2018 il Dottor Denis Mukwege, di Nazionalità della Repubblica Democratica del Congo, con il quale Francesco Barone ha avuto contatti e stretto amicizia.

Francesco Barone di recente è rientrato dal Congo dove ha ricevuto un importante documento consegnatogli dl Premio Nobel per la pace Denis Mukwege nel quale si evince una situazione della Repubblica Democratica del Congo a dir poco catastrofica. Ci sono violenze, massacri, bambini violentati, torture, genocidi, fosse comuni, violazione di diritti umani, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, avendo la violazione delle norme di cui al diritto internazionale e dei diritti dell’uomo. Come risultato come conseguenza si sono generate forti tensioni all’interno del paese ed una profonda insicurezza. Questa situazione ha determinato ingenti flussi migratori non soltanto all’interno del paese, ma le popolazioni hanno oltrepassato i confini della Nazione, causa i notevoli disordini interni alla Nazione. Molte di queste persone sono curate dal Dottor Denis Mukwege, il quale vive segregato all’interno dell’ospedale della città di Bukavu, al fine di non essere ucciso per le sue dichiarazioni; il nosocomio appartiene alla Fondazione Panzi. Il Dottor Denis Mukwege è uomo di straordinario coraggio il quale è impegnato in prima linea, senza mai indietreggiare un sol istanti, per affermare e far trionfare i valori della democrazia, della pace, dei diritti dell’uomo.

Francesco Barone è stato incaricato dal Premio Nobel di far conoscere e diffondere la drammatica situazione nella quale versa la Repubblica Democratica del Congo, al fine di sensibilizzare le Nazioni Unite e l’intera Società internazionale. Il territorio dell’Africa Sub Sahariana si trova in una realtà davvero drammatica: chi chiude gli occhi di fronte alla situazione, facendo come si sol dire finta di nulla è, secondo Denis Mukwege complice dell’intera situazione. Si chiede inoltre di sensibilizzare i giovani su tali problematiche e sui valori del diritto alla vita, della solidarietà, dell’umanità. Infine il Dottor Denis Mukwege alla Società Internazionale chiede che il popolo congolese possa conoscere il progetto Matting che altro non è che una sorta di ricerca, avviata nel 1990, volta ad avere la finalità di far conoscere al mondo interno quali sono i crimini che avvengono all’interno della Repubblica Democratica del Congo. Francesco Barone si è recato in Africa nella città di Bukavu, nella Fondazione Panzi, ad ha avuto l’onore di conoscere il Premio Nobel per la pace, per l’appunto il Dottor Denis Mukwege, il quale ha consegnato l’importante documento a Francesco Barone quale forma di fiducia, stima, chiedendo Lui di diffondere la notizia e di collaborare. Francesco Barone non si è tirato indietro ed ha deciso di tenere questa importante conferenza stampa assieme al giornalista Ennio Bellucci, ed a Nino Di Tiglio, per mantenere l’impegno preso con il Dottor Mukwege per promuovere, attraverso i mezzi d’informazione quali giornali, televisioni, la sensibilizzazione verso la drammatica situazione endogena nella quale versa la Repubblica Democratica del Congo. Francesco Barone era presente in Congo nel corso delle elezioni presidenziali, le elezioni politiche, le quali sono state caratterizzate da forti tensioni e contestazioni; le elezioni avrebbero decretato la sconfitta di Joseph Kabila, il quale è divenuto Presidente della Repubblica Democratica del Congo a seguito dell’assassinio di suo padre. Temi quelli affrontati questa mattina aventi come tema il diritto internazionale e la salvaguardia del valori dell’umanità, della solidarietà, della dignità, dell’umanità, per i quali nei prossimi giorni Francesco Barone terrà altri incontri. (h. 18,15)

Andrea Pantaleo