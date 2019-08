Pratola: in tanti alla tradizionale ‘ notte bianca’

Pratola Peligna, 11 agosto– La notte bianca si conferma appuntamento atteso e di forte richiamo . Ieri sera in migliaia erano a Pratola Peligna per la tradizionale notte bianca, che ha visto anche la presenza di gente del circondario peligno. Presenti come sempre gruppi musicali i quali hanno eseguito brani famosi e noti a tutti, diversi stand gastronomici . Con le condizioni meteo ottime la notte bianca è stata caratterizzata dal cielo sereno, con l’argento stellare ed il fascino lunare, i quali hanno elargito momenti romantici per gli innamorati. La notte bianca è avvenimento nel quale sono protagonisti eventi culturali, musicali, oltre all’allestimento di spettacoli e all’apertura di musei. Nel corso degli anni la notte bianca è diventata evento fondamentale in molte città italiane ed europee.

Ricordiamo le notti bianche nelle città di Roma, Napoli, Venezia, nelle quali sono stati protagonisti cantautori famosi quali Claudio Baglioni, Pino Daniele, gli Stadio, solo per citarne alcuni. Pratola Peligna ha celebrato ieri sera altra notte bianca la quale ha avuto inizio alle ore ventuno, sino alle sei del mattino, per una notte di divertimento e di svago per tutti. La notte bianca è attesa tutto l’anno da molte persone e ne vale davvero la pena. Anche in Abruzzo sono molte le città e piccoli centri che organizzano la notte bianca; da ricordare quella di Lanciano in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del ponte. L’evento spazia in molti ambiti culturali per soddisfare al massimo le sensibilità di tutti.(h.9,00)

A.P.

( foto di Andrea Pantaleo)