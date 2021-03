Pratola: il sindaco dispone da lunedì la chiusura delle scuole per l’infanzia

Pratola Peligna, 13 marzo- Il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino ha disposto la chiusura, per le prossime due settimane a partire da lunedì 15 marzo, della scuola dell’infanzia e delle scuole paritarie, della struttura del baby parking e dell’asilo nido comunale “Domenico Ciaglia”.

“Il Comune di Pratola Peligna non sarà posto in zona rossa – sottolinea il sindaco – ma alla luce degli ultimi dati sarà oggetto di apposito monitoraggio per i prossimi giorni. La situazione resta pertanto critica, ed è per questo che ho deciso di disporre con apposita ordinanza la chiusura della scuola dell’infanzia, delle scuole paritarie, della struttura del baby parking e del nido sul territorio comunale. Rinnovo alla mia comunità l’invito pressante a rispettare tutte le prescrizioni anti contagio, in questo momento particolarmente delicato”.