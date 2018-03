Pratola: il sindaco ” bacchetta” l’opposzione

– “Risibili e ancora una volta lontanissime dalla verità le accuse che il gruppo consiliare di Pratola Insieme rivolge all’operato di questa amministrazione. Non torno sulla questione degli ormai famigerati 7,5 milioni di euro, scritti da nessuna parte, e sui finanziamenti che non abbiamo perso perché non abbiamo trovato nulla delle schede tecniche e dei progetti da allegare alla domanda, richiedendo più tempo proprio per colmare le lacune ereditate. L’ho spiegato chiaramente ai cittadini durante l’ultimo Consiglio Comunale dove, invece, proprio i consiglieri di Pratola Insieme hanno votato contro, con il gruppo di Futuro Comune, all’emendamento al Bilancio con il quale abbiamo richiesto 4,2 milioni di euro per gli edifici pubblici. Una richiesta che può aprirci importanti prospettive a vantaggio della collettività, sulla quale però la solerte minoranza ha votato contro e spero che abbiano giustificati motivi per spiegarlo ai pratolani magari con un altro bel manifesto. Quanto alla polemiche sulla tasse, fa sorridere che si contesta chi non le ha aumentate quando altri comuni lo hanno fatto”. E’ quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna