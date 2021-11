Pratola: domani presentazione del volume “La via dei poeti” per ricordare Raffaele Santini

Pratola Peligna, 24 novembre- Sarà presentato domani giovedì 25 novembre alle ore 16, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pratola Peligna, il volume “La via dei poeti” (recital di poesie in latino, vernacolo, italiano) dedicato al compianto professore Raffaele Santini ad un anno dalla sua scomparsa. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Sportiva “Athena” di Sulmona, sarà aperta dai saluti dall’avv. Antonella Di Nino (sindaco di Pratola Peligna), dall’avvocato Aldo Di Bacco (Assessore alla cultura comune di Pratola Peligna) e dal dottor Roberto Santangelo (Vice Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo).

A seguire interverranno Domenico Taglieri (Presidente Fondazione Carispaq), Rosa Giammarco (Presidente Associazione Casa delle Culture), Veltra Casasanta (Presidente Associazione Pertini), Enea Di Ianni (Presidente Associazione Italiana Maestri Cattolici), Massimo Pasqualone (Critico letterario ed arte), Maria Luisa Orlandi (Presidente Associazione Culturale Experio).

Parteciperanno gli alunni dell’Istituto Superiore Ovidio di Sulmona e dell’Istituto comprensivo Statale “G. Tedeschi” di Pratola e il saggista Alessandro Mastroddi.

“L’evento è stato organizzato” – ha spiegato il Presidente dell’Associazione Athena Massimo Di Prospero –“per ricordare l’ amico Raffaele Santini ad un anno dalla sua scomparsa… studioso, difensore della cultura

popolare delle nostre comunità e dell’Abruzzo in genere. Abbiamo scelto di recitare anche le poesie in vernacolo che lui amava tanto e che rappresentano ancora oggi un legame forte per le nostre popolazioni e per

le nostre realtà locali”.