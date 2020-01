Pratola, domani iniziativa d’informazione sul problema rifiuti

– Il Comune di Pratola Peligna, con il supporto dellae la collaborazione della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Tedeschi di via Colella, sostiene il progetto diEnergia e Ambiente denominato, che vedrà gli studenti impegnati domani, martedì 21 gennaio in un incontro di informazione, presso l’Istituto, per sensibilizzare sul valore del rifiuto come risorsa indispensabile nel percorso verso l’Economia Circolare.