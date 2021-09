Pratola: domani inaugurazione Polo scolastico. Di Nino ” Dal Pd ancora polemiche piccole, piccole”

Pratola Peligna, 7 settembre-“Il segretario del circolo del Pd di Pratola Peligna Mattia Tedeschi ancora una volta non perde occasione per imbastire una polemica piccola piccola, scomodando a sproposito aggettivi su comportamenti democratici e gestioni della cosa pubblica nelle accuse rivolte al Sindaco e all’Amministrazione. Nell’organizzazione della cerimonia di inaugurazione del nuovo Polo Scolastico, tenuto conto anche delle disposizioni che regolano gli accessi negli spazi al chiuso, abbiamo scelto responsabilmente di limitare la partecipazione alle cariche istituzionali e agli studenti e al personale della scuola, privilegiando questi ultimi che sono i grandi protagonisti di questo importante momento per la comunità pratolana e per il territorio peligno. A Mattia Tedeschi consigliamo poi di fare un bagno di umiltà: il Pd non è, per fortuna, l’unica forza politica presente a Pratola Peligna e il suo segretario, con tutto il rispetto che si deve al ruolo, non è il solo a poterlo rappresentare. Tra i consiglieri comunali che prenderanno parte all’evento ci sono esponenti che fanno riferimento al suo partito e assolutamente in grado di rappresentare quella parte di comunità, tra i quali l’ex Sindaco Antonio De Crescentiis artefice della scelta.

Tanti cittadini avrebbero voluto partecipare, ma hanno compreso la situazione in maniera composta e responsabile, dimostrando una maturità superiore al segretario del Pd di Pratola Peligna che, invece, è sempre il primo a far scadere il confronto politico in ogni circostanza. All’inaugurazione del Polo unico scolastico abbiamo voluto dare, come è giusto che sia in queste circostanze, un taglio istituzionale, allargando sensibilmente lo spazio per il personale scolastico e gli studenti. Persino tra i ragazzi, che ribadiamo sono i grandi protagonisti di questa giornata, parteciperanno quelli indicati dalla scuola in rappresentanza di tutti gli studenti. Davvero penoso cercare una polemica così bassa alla vigilia di un appuntamento così importante”. È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino.