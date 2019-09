Pratola: da giovedì due casette ecologiche al servizio dei cittadini

Pratola Peligna, 30 settembre– Due casette ecologiche saranno posizionate nella giornata di giovedì prossimo 3 ottobre, una sul territorio di Pratola Peligna vicino alla piattaforma e l’altra nella frazione di Bagnaturo in prossimità del Campo polivalente, per dare ai cittadini la possibilità di conferire l’umido in ogni ora della giornata, in aggiunta al calendario attuale. – Due casette ecologiche saranno posizionate nella giornata diuna sul territorio divicino alla piattaforma e l’altra nin prossimità del Campo polivalente, per dare ai cittadini la possibilità di conferire l’umido in ogni ora della giornata, in aggiunta al calendario attuale.

La scelta dell’Amministrazione Di Nino, che per l’acquisto e l’installazione delle casette ecologiche ha impiegato 30 mila euro parte dei fondi ristoro arrivati dalla Tesla Green Power per la centrale idroeletterica di Santa Rufina, va nella direzione di migliorare il servizio di igiene urbana e del progetto “Porta a Porta”, con due moderne strutture di raccolta per l’umido a disposizione di tutti i cittadini iscritti nell’elenco Tari. Per accedere al servizio, l’utente potrà utilizzare la tessera del codice fiscale o un’apposita tessera Open Card rilasciata dall’Eco Sportello, in funzione da febbraio scorso per offrire alla collettività supporto e informazioni sulla raccolta differenziata. Le due postazioni IDPOINT sono dotate di pannelli solari per il risparmio energetico e di sistemi di videosorveglianza e di sicurezza.

“Abbiamo deciso convintamente di destinare una parte dei fondi della Tesla per l’acquisto delle casette ecologiche – commenta il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino – per offrire ai nostri cittadini un servizio in più, all’interno di un piano di igiene urbana che abbiamo affidato con la scelta del mercato e della gara nel segno dell’efficienza”.(h. 13,30)