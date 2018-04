Pratola: convegno delle Pro loco sulla riforma del terzo Settore

Pratola, 10 aprile– L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia della provincia di L’Aquila, in collaborazione con il Dipartimento UNPLI regionale sulla formazione, presentano un incontro inFormativo sulla Riforma del Terzo Settore che si terrà Sabato 28 Aprile dalle ore 16.30 a Pratola Peligna presso la storica struttura di Palazzo Colella.

L’argomento principale sarà il testo di legge che riordina il non profit italiano.Fra le novità vi saranno la scomparsa delle ONLUS, l’introduzione del Registro Unico e la nuova figura degli Enti del Terzo Settore, insieme a tantissime novità per l’Impresa Sociale per il 5×1000 e per i donatori. Verranno affrontati in particolare il tema delle nuove agevolazioni fiscali, che tutte le associazioni potranno adottare, Pro Loco e non.

L’incontro verrà arricchito dalla presenza del Mandatario SIAE del territorio che approfondirà le tematiche e le novità inerenti il diritto d’autore sopratutto con l’arrivo dei nuovi gestori indipendenti. Un’Incontro informativo e dibattito aperto a tutte le associazioni del territorio e non solo le Associazioni Pro Loco, il dibattito sarà quindi un momento importante per fugare molti dubbi sulla riforma che si sta completando e che tanto stravolgerà la vita delle associazioni culturali. (h. 16,30)