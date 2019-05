Pratola: Cerimonia dell’accoglienza della Compagnia di Gioia dei Marsi

Sulmona,4 maggio– I festeggiamenti in onore della Madonna della Libera a Pratola Peligna sono entrati nel vivo e, ieri pomeriggio, si è rinnovata la tradizionale cerimonia dell’accoglienza della Compagnia di Gioia dei Marsi con i fedeli che a piedi, giungono nella cittadina di Pratola Peligna, per rendere omaggio alla Madonna della Libera. Molta come sempre l’emozione, i ricordi che continuano ad esistere nella cittadina di Pratola Peligna con i festeggiamenti in onore della Madonna della Libera. Sia l’interno della chiesa, sia la piazza antistante il luogo di culto, erano stracolmi Come sempre, le cerimonie religiose in onore della Madonna della Libera, vedono tornare nella cittadina peligna molti pratolani da ogni località nazionale ed estera, rinnovando sia la devozione nei confronti della Madonna, sia rinvigorendo le radici con la loro terra natia le quali non si sono mai recise. Molti i ricordi, gli aneddoti, raccontati questo pomeriggio soprattutto dalle persone anziane che, in questi momenti, molto hanno da enunciare soprattutto alle giovani generazioni. I fedeli sono stati accolti da un lungo applauso fra due ali di folla in attesa e raccoglimento. All’imbrunire si è rinnovato il binomio tra Pratola Peligna e Gioia dei Marsi. Presenti autorità militari, civili, religiose, fra le quali il Sindaco di Pratola Peligna Antonella di Nino. Questa mattina, alle ore dieci e trenta, vi sarà l’esposizione della statua della Madonna della Libera; in seguito vi saranno eventi musicali. Domenica pomeriggio, a partire dalle ore sedici e quarantacinque, vi sarà la processione per le vie del centro storico cittadino alla quale prenderanno parte anche le confraternita della cittadina mentre la mattina di domenica, alle ore dieci e trenta, vi sarà la sfilata del Presidente e della Mastra. Con il passare delle ore aumentano emozione ed attesa; la cerimonia odierna, dell’accoglienza della Compagnia di Gioia dei Marsi, rinnova un’antica fedeltà e devozione religiosa nonchè preziosi relazioni fra Pratola Peligna e Gioia dei Marsi.(h.8,00)

Andrea Pantaleo