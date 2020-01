Pratola Bellissima : casette ecologiche, un servizio in più’ per i cittadini

Pratola, 22 gennaio– “Le Casette ecologiche sono state installate poco più di tre mesi fa con l’obiettivo di garantire un servizio in più ai cittadini, ed il giudizio fornito su dati raccolti in un lasso di tempo così limitato appare francamente fuori luogo e persino imbarazzante, utile solo a imbastire la solita polemica strumentale. Al contrario, siamo convinti che la scelta che abbiamo operato per consentire ai cittadini di conferire l’umido ogni ora della giornata, in aggiunta a quanto già stabilito dal calendario della raccolta differenziata, si consoliderà come utile servizio in più per la collettività. Vogliamo inoltre ricordare che il costo delle Casette ecologiche non è stato sostenuto dai cittadini, avendo impegnato parte delle risorse del ristoro della Tesla Green Pawer da destinare esclusivamente al tema ambientale. Le due postazioni di raccolta dell’umido h24 s’inseriscono, pertanto, nel quadro di una politica dei rifiuti che finora ha garantito fatti e risultati inequivocabili. – “Le Casette ecologiche sono state installate poco più di tre mesi fa con l’obiettivo di garantire un servizio in più ai cittadini, ed il giudizio fornito su dati raccolti in un lasso di tempo così limitato appare francamente fuori luogo e persino imbarazzante, utile solo a imbastire la solita polemica strumentale. Al contrario, siamo convinti che la scelta che abbiamo operato per consentire ai cittadini di conferire l’umido ogni ora della giornata, in aggiunta a quanto già stabilito dal calendario della raccolta differenziata, si consoliderà come utile servizio in più per la collettività. Vogliamo inoltre ricordare che il costo delle Casette ecologiche non è stato sostenuto dai cittadini, avendo impegnato parte delle risorse del ristoro della Tesla Green Pawer da destinare esclusivamente al tema ambientale. Le due postazioni di raccolta dell’umido h24 s’inseriscono, pertanto, nel quadro di una politica dei rifiuti che finora ha garantito fatti e risultati inequivocabili.

L’Amministrazione Di Nino ha infatti favorito il miglioramento di oltre il 7 per cento della raccolta differenziata, ridotto il dato sul consumo pro capite del secco, migliorato i servizi con l’apertura dell’Eco Sportello, maggiori ritiri per le utenze non domestiche, ritiro a domicilio di pannolini e pannoloni, raddoppio del servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti e dei passaggi di spazzamento nelle zone centrali, oltre a provvedere a svariate bonifiche e sanificazioni. Vogliamo infine sottolineare che siamo l’unico comune del territorio a fornire gratuitamente le buste ai cittadini e a tutte le utenze, e che a fronte di questo notevole incremento dei servizi abbiamo addirittura ridotto i costi, dato che la tariffa Tari di Pratola Peligna è attualmente tra le migliori tariffe della regione. Mentre il gruppo di Pratola Insieme conferma ancora una volta la sua attitudine a contestare sbrigativamente sempre tutto, noi proseguiamo sulla strada dei fatti per la collettività pratolana”.È quanto dichiara in una nota il gruppo consiliare di Pratola Bellissima. (h. 16,30)

