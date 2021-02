Pratola: arrivano risorse da Ministero Interno per messa in sicurezza edifici pubblici e territorio

Pratola Peligna, 26 febbraio-Nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, per la messa in sicurezza di edifici e territorio, il Comune di Pratola Peligna ha presentato 4 progetti per 2.490.000 euro relativi agli edifici pubblici dell’ex Giudice di Pace e del Colle delle Vacche e per realizzare ex novo le infrastrutture viarie collaterali al nuovo Polo Scolatico, tutti ammessi a graduatoria e finanziabili in una seconda fase. Sono dunque assolutamente false le affermazioni dei Consiglieri comunali di Pratola Insieme sulla perdita dei finanziamenti.

In questa prima fase, infatti, il Ministero ha dato priorità agli interventi su casi di evidente rischio idrogeologico, che per fortuna non si rinvengono all’interno del nostro paese. Invitiamo pertanto i Consiglieri comunali di Pratola Insieme a prestare più attenzione alla lettura dei bandi e dei relativi documenti, prima di affermare cose che non rispondono al vero e dare false informazioni ai cittadini. Vogliamo pure ricordare loro che il Comune di Pratola Peligna ha ottenuto finora consistenti risorse su svariati settori, rispondendo con rapidità e competenza a tutta una serie di bandi. Fatti documentati e incontestabili, lontani dall’ennesima sortita avventata e strumentale di Pratola Insieme. Vogliamo infine ricordare all’ex Vice Sindaco, oggi con evidente memoria corta, che durante i suoi anni di Amministrazione non ha prodotto alcun progetto utile ad ottenere finanziamenti, e che unica traccia del suo operato è solo qualche atto nullo che siamo stati costretti a correggere. È quanto dichiarano in una nota il Sindaco Antonella Di Nino e l’Assessore Fabiana Donadei.