Pratola: ancora scintille tra Comune e Pd

Pratola Peligna, 19 giugno – “Il Partito Democratico di Pratola Peligna è riuscito ad evidenziare mirabilmente, con gli ultimi manifesti e comunicati stampa, dieci anni del proprio non fatto su molteplici questioni, finendo senza accorgersene con l’affondare i colpi proprio su se stesso. Perché certo ci piacerebbe sapere quali interventi strutturali sono stati realizzati sullo stadio “Ezio Ricci” o sul Palazzetto dello Sport di Via Spinelle negli anni a guida Pd. Nessuna perizia di vulnerabilità sismica sullo Stadio, quelle necessarie dopo il sisma del 2009, impianto di Via Spinelle in totale abbandono: questo abbiamo ereditato e su questo stiamo cercando ora le soluzioni per superare dieci anni di niente”. Lo rileva oggi in una nota il raggruppamento “Pratola bellissima”

“Insensati sono poi i rilievi mossi all’attuale amministrazione – prosegue la nota- sulla politica dei rifiuti e dei servizi cimiteriali: sulla prima il Pd si è limitato a proroghe e mini bandi perdendo tempo senza affrontare i passaggi delicati e risolutivi, perché la scelta del mercato, l’affidamento del servizio con la gara e le relative migliorie sono opera dell’attuale maggioranza; sui servizi cimiteriali, la segreteria del Pd dovrebbe dire una volta per tutte alla comunità pratolana quali erano le tariffe precedenti e da chi venivano stabilite, invece di parlare in maniera sconclusionata di mercato e libera concorrenza violata. E per quanto riguarda le scuole: sul Polo Unico non abbiamo trovato nemmeno il progetto esecutivo, mentre in soli due anni dal nostro insediamento sono già partiti i lavori della nuova struttura. Di tempo per predisporre almeno il bando ne hanno avuto eccome, come quello per fare della ricostruzione post sisma il volano per il rilancio dell’economia: e invece, solo grazie al lavoro del Sindaco Di Nino e della sua maggioranza l’Ufficio Sisma è stato potenziato ed arrivano risorse importanti per il territorio. Lasciamo stare, infine, il vezzo fastidioso di sentirsi titolati a parlare per tutti i cittadini e a nome di tutta la collettività: alla neo segreteria del Pd di Pratola Peligna consigliamo sommessamente un utile bagno di umiltà”.(h. 17,30)