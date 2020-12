Pratola: al via la distribuzione dei buoni spesa

Pratola Peligna, 21 dicembre– Saranno consegnati domani i primi 60 buoni spesa ai nuclei familiari che hanno presentato la domanda, dopo l’accertamento della conformità ai requisiti operato dagli Uffici del Servizio sociale, impegnati rapidamente in questi giorni nel lavoro di accoglimento delle istanze, controllo e predisposizione dei pacchetti.

Alla scadenza del termine di lunedì scorso sono arrivate in totale 154 richieste per i buoni spesa, relativi ai 58 mila euro attribuiti al Comune di Pratola Peligna dai provvedimenti del Governo per l’emergenza alimentare legata al Coronavirus. Alcune di queste necessitano di ulteriori integrazioni, mentre altre sono in corso di valutazione da parte degli uffici ai fini di una rapida definizione. I primi beneficiari saranno contattati dal gruppo dei volontari della Protezione civile di Pratola Peligna per la consegna dei buoni, confezionati con pacchetti da 10 e 20 euro, con l’indicazione dei punti vendita dei generi alimentari e di prima necessità che hanno aderito all’iniziativa.