Pratola: al via il progetto ” + sport+divertimento+ vita”

Pratola Peligna,31 agosto– Pesca, calcio e giochi interattivi saranno al centro dell’attenzione nei prossimi giorni in Valle Peligna con una serie di eventi organizzati dalle associazioni Pavind Bike Team e G.S. Volley 78, attuatrici del progetto “+Sport + Divertimento + Vita”.

Si inizia giovedì 5 settembre con “Pescanchio”, che si svolgerà nel Lago Conca (New Takitaro) a Pettorano sul Gizio (Aq). L’evento è rivolto ai giovani da 10 anni in su, che avranno la possibilità di essere affiancati da pescatori esperti per imparare o migliorare le tecniche di questo sport. L’iniziativa vede la partecipazione e collaborazione dell’Anfass di Avezzano a provare che alla base dell’intero progetto c’è un discorso di continuo partenariato e lavoro di rete sul territorio. Le attività sportive si concluderanno con un pranzo.

Il 7 settembre, invece, un intero pomeriggio sarà dedicato allo sport più amato dagli italiani dal titolo “Un calcio per tutti” con un triangolare di calcio a 11 per la categoria Allievi nel campo sportivo di Pettorano sul Gizio . Anche questa giornata, come le precedenti, nasce dalla collaborazione con le associazioni Asd Olympia Cedas Sulmona, Spd Amiternina Scoppito e un gruppo di ragazzi di una casa famiglia. Le attività avranno inizio alla 15,30. Al termine verrà offerto un piccolo rinfresco.

Dopo questi eventi prettamente sportivi, le associazioni del progetto prenderanno parte con una rappresentanza di ragazzi, all’iniziativa pratolana de “La Notte dei Templari”, giunta alla quinta edizione, nella giornata di domenica 8 settembre per le vie di Pratola Peligna per partecipare alla rievocazione e ai giochi interattivi che verranno organizzati.

Il mese di settembre si concluderà con l’evento di domenica 29 che si terrà a Prezza per il primo Trofeo Pavind Xcross del Sirente.(h. 10,00)