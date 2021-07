Pratola/2: ed invece il cartellone estivo partirà il 24 luglio.”Una polemica senza senso”

Pratola Peligna, 3 luglio– Non si è fatta attendere la risposta della maggioranza al Comune di Pratola sulla vicenda sollevata dal Circolo Pd cittadino sul cartellone delle manifestazioni estive. ” Il cartellone degli eventi estivi- spiegano il sindaco Antonella Di Nino ed il Gruppo Consiliare e il gruppo consiliare di Pratola Bellissima- partirà il 24 luglio prossimo e non appena saranno definiti gli ultimi dettagli verrà comunicato portando a compimento il lavoro di questi mesi. Il Pd di Pratola Peligna, non sapendo come ingannare le ore del fine settimana, ha scelto la solita polemica spicciola senza informarsi e pertanto senza sapere. Ma del resto, cosa ci si può aspettare da un partito sempre più assente in Consiglio comunale, che poggia le sue polemiche su argomentazioni inesistenti?

Stiamo definendo proprio in questi giorni, con la Pro Loco di Pratola Peligna che è il braccio operativo dell’iniziativa, gli ultimi aspetti del cartellone estivo 2021, tenendo conto responsabilmente degli effetti che la pandemia ha prodotto per molti esercizi del nostro tessuto economico e sociale. Proprio per questo, ci saranno alcune iniziative che daranno un segnale di attenzione verso quelle attività costrette in questo anno e mezzo a forti limitazioni. Inoltre, il Comune si impegnerà con una somma che dovrà essere necessaria a coprire tutto, senza chiedere sponsor e sostegni alle nostre attività. Già il 18 giugno scorso, il Sindaco ne aveva parlato in un suo intervento sulla carta stampata.

Sarà comunque un cartellone con eventi musicali, con iniziative di carattere sportivo e culturale che riguarderanno il territorio di Pratola Peligna e della frazione di Bagnaturo, e tanto altro che verrà comunicato nei prossimi giorni e che si svolgerà, naturalmente, nel rispetto delle norme per contenere il contagio. Il Pd di Pratola continui pure, ogni volta, a rappresentare la realtà per ciò che non è”.