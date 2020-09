Poste e disservizi: tante lamentele nel pescarese

Sulmona,11 settembre– E’ indubbio che il lockdown, e le norme per il contenimento del virus Covid19, siano state fonte di enormi difficoltà per l’intera nazione ed ogni sua attività. Quando sta accadendo con le Poste a Pescara e provincia però, specie dopo che il lockdown è finito, è ormai diventato intollerabile per una azienda che fornisce un servizio universale ed in totale assenza di concorrenza!

A Pescara, città di 120.000 abitanti con 15 uffici, sono ancora 3 (il 7, il 9 e 12) quelli che non effettuano il doppio turno. A Montesilvano, città che ha 60.000 abitanti, ma dotata di soli 4 uffici, stanno effettuando il doppio turno solo 3 uffici.

In provincia le cose, se possibile, vanno anche peggio. A tutt’oggi non effettuano il doppio turno uffici di centri importanti come Spoltore, Pianella, Loreto Aprutino, Popoli e Scafa. Inoltre, sempre in provincia, ci sono uffici aperti a giorni alterni – o addirittura aperti un solo giorno a settimana – quali: S. Eufemia, Salle, Turrivalignani, Ripacorbaria, Villa S. Giovanni, Villa Oliveti, Civitella Casanova, Carpineto, Vicoli, Abbateggio, San Tommaso, Roccafinadamo.

Il dimezzamento dell’orario degli sportelli, e le difficoltà derivanti dall’accesso limitato ai locali, hanno creato situazioni intollerabili. Per tutto luglio ed agosto, davanti agli uffici, c’erano file di decine di persone sotto il sole e nessun sistema di distribuzione dei numeri contafila. Il disagio è aumentato nei giorni di maggiore afflusso: pagamento di scadenze e riscossione pensioni. Poste Italiane non ha ritenuto opportuno neanche installare qualche gazebo, dove le persone in fila, potessero ripararsi dal sole di luglio ed agosto.”Cogliamo l’occasione- si legge in una nota di Comitato civico “Italia Viva Pescara area vasta” – per stigmatizzare la difficoltà degli utenti disabili, i quali non hanno la possibilità di avere tutto il giorno l’assistente personale e ciò significa che, se gli orari dell’apertura al pubblico sono limitati solo alla mattina o determinati giorni alla settimana, questi ultimi non potranno recarsi a sbrigare le proprie pratiche qualunque esse siano.Ci auguriamo che, con l’approssimarsi della stagione invernale, Poste italiane ponga in essere tutte le misure necessarie a prevenire i disagi facilmente prevedibili”.