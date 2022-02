Portare a Sulmona i Campionati Italiani di prove multiple

L’Amatori Seranini ha già presentato alla Federazione Nazionale di atletica leggere la relativa candidatura. Grande opportunità per la nostra città e sopratutto per il Centro Abruzzo

Sulmona, 10 febbraio– L’Amatori Serafini ha presentato alla Federazione Nazionale di atletica leggera la candidature per organizzare a Sulmona i Campionati Italiani di Prove multiple. La manifestazione già calendarizzata per l’8 e 9 ottobre si svolgerà sulla pista dell’impianto del Complesso sportivo “N. Serafini” e porterà nella nostra città tanti atleti, dirigenti, tecnici, familiari e appassionati provenienti da tutta l’Italia. Si tratta di un evento di notevole importanza in quanto oltre ad avere la massima attenzione da parte della superiore Federazione, rappresenta per Sulmona uno stimolante appuntamento turistico che consentirà, così com’ è avvenuto in passato, ai dirigenti dell’Amatori Serafini, il giusto stimolo per un programma finalizzato alla valorizzazione delle bellezze di Sulmona e del suo comprensorio.

Già in passato Sulmona ha ospitato le più importanti gare dei Campionato di società come la Finale Oro, Argento e Bronzo. Nel 2015 poi la Fidal ha affidato all’Amatori Serafini i Campionati Italiani Cadetti che come si ricorderà ebbero enorme successo grazie alla presenza di 1200 atleti. Insomma , per concludere, da questa candidatura ci si aspetta un ulteriore salto di qualità non solo sul piano turistico ma anche su quello agonistico. Se l’Amatori Serafini dovesse vincere la sua battaglia e vedersi assegnare quindi i Campionati Italiani di Prove multiple, il successo diventa utile per realizzare un programma adatto a coinvolgere non solo l’Amministrazione Comunale ma anche l’intera città.