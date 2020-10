Popoli: subito un vertice tra Comune e Regione sullo  stato della Riserva Sorgenti del Pescara

Lo invoca il Movimento “ Repensiamo il territorio” per porre al centro dei lavori le iniziative immediate su Rispetto, Decoro e Flussi massimi antropizzanti compatibili

Popoli 3 Ottobre -Riteniamo sia giunto il momento di riflettere su cosa accade ormai all’interno della Riserva e della sua gestione, verificare con adeguate riflessioni a più voci sulla salvaguardia della sua sopravvivenza.

A tal proposito abbiamo predisposto un Dossier su cui soffermarsi nello spirito della L.R. istitutiva n. 57 del 1986 e delle sue indicazioni con i recepimenti del Regolamento per la gestione a cui attenersi, e che prevede un Comitato Tecnico Scientifico e una costante verifica delle modalità tecniche e dei parametri scientifici adottati, l’espressione di pareri, obbligatori sulla gestione e sugli interventi da realizzare nella Riserva, suggerendo le azioni necessarie per la migliore salvaguardia dell’area protetta e della sua fascia di rispetto. L’appello parte dall’Associazione “ Ripensiamo il territorio” che da tempo si batte anche per le tematiche ambientali

L’Associazione ha anche alcune idee precise e una sua strategia arricchita anche da una preziosa documentazione fotografica. “Tutto ciò non avviene da anni e si vedono le evidenti conseguenze in generale, Basti vedere, spiega, cosa accade sul sentiero e al Casale delle Canapine dove esiste un abbandono e trascuratezza decennale (sbarramenti vari a causa dei pioppi abbattuti e con rimossi) con rifiuti di ogni tipo e addirittura un emblematico Apecar. Si sta svilendo in pratica la sua essenza istitutiva originaria e le finalità naturalistiche, prendendo una tendenza di sovraffollamento turistico selvaggio senza alcuna gestione efficace (bagni strabordanti, bivacco in aree vietate ). Nella stagione estiva si è visto una specie di assalto alla diligenza, accampamenti, traffico, musica ad alto volume, attività di vario tipo fino a tarda ora, senza rispetto dei delicati equilibri e della difesa delle sue peculiarità valoriali e della Biodiversità di importanza Europea.

In buona sostanza è ineludibile che bisogna dotarsi di uno studio scientifico che determini i flussi massimi compatibili in base ai quali dosare le azioni per non compromettere e destabilizzare la Riserva Naturale Guidata, compresa la fascia di rispetto. Per non comprometterne la sua funzione protettiva del Biotopo. Oltre a tutto questo incombe anche il problema passaggio Metanodotto e Captazione acque per Acquedotto Pugliese su cui riflettere.

Ecco perché abbiamo sollecitato un incontro all’Assessore Regionale ai Parchi, Emanuele Imprudente e all’Assessore all’Ambiente del Comune di Popoli , Alfredo La Capruccia, affinché si possa affrontare una riflessione generale congiunta, simbolicamente sul posto a Casale Canapine, un punto emblematico in questo momento, per delineare le necessarie rivalorizzazioni della nostra riserva. Occorre restituendole il rispetto e il decoro naturalistico/scientifico originari che merita e possibile solo con un’attenta gestione e sorveglianza, con presenza di personale all’altezza del suo valore universale. Sarà, per noi, anche occasione per presentare anche alcune Proposte di sviluppo possibile “.