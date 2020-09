Popoli saluta l’urna di san Nunzio Sulprizio

–

Popoli, 25 settembre- Oggi, venerdì 25 settembre, la comunità di Popoli saluterà l’urna contenente le reliquie di San Nunzio Sulprizio, giovane Santo canonizzato da papa Francesco il 14 ottobre 2018.La Santa Messa Solenne sarà celebrata da S. E. Mons. Michele Fusco Vescovo di Sulmona-Valva alle ore 18:00.

I resti mortali del giovane, che da lunedì 21 sono stati trasferiti nella Chiesa di San Francesco in occasione del Bicentenario della sua Cresima – avvenuta a Popoli il 16 maggio 1820 – faranno ritorno al Santuario di Pescosansonesco (PE) scortati dagli “angeli di San Nunzio”, un gruppo di pescolani con indosso la caratteristica tuta blu da operaio, che da sempre lo accompagnano in processione o in trasferta.Numerosi i fedeli accorsi in questi giorni a venerare il Santo anche dai paesi limitrofi, approfittando della possibilità di lucrare l’Indulgenza Plenaria, benevolmente concessa dal Santo Padre Francesco attraverso un Decreto della Penitenzieria Apostolica. Con la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Fusco si concludono queste cinque giornate giubilari, giorni intensi di preghiera e di festeggiamenti non solo per la città di Popoli, ma per tutta la comunità diocesana.