Popoli: sabato Consiglio comunale,cittadini esclusi ?

Popoli,10 giugno- Per Sabato, 10 giugno 2021 ore 18, è stato indetto il Consiglio Comunale del Comune di Popoli in modalità videoconferenza. Si può notare dalla comunicazione trasmessa ai Consiglieri e ai Responsabili dei servizi comunali, dove li si informa che le modalità di collegamento e partecipazione verranno fornite ai sigg. Consiglieri prima della seduta del Consiglio Comunale, sono automaticamente esclusi i Cittadini dal loro diritto a partecipare all’assemblea pubblica, come da regolamenti. Questo è un grave vulnus ai diritti, alla faccia della partecipazione.Stiamo vivendo un periodo molto restrittivo nei diritti e nel rispetto delle norme, e almeno questo ci si potrebbe risparmiare, perlopiù, essendo il Comune già attrezzato di telecamere e potendo trasmettere in Streaming.Lo scrive in una nota Giovanni Natale del Gruppo ‘Luci su Popoli’

“Si risolverebbe così il diritto sacrosanto dei Cittadini a partecipare- scrive ancora Natale- tenendo presente che data la situazione Covid non è ancora definita, ma addirittura facendola diventare la norma, permettendo a chiunque di collegarsi e sentire dal vivo i loro rappresentanti e vedendo come li rappresentano realmente.Le telecamere ci sono grazie a una nostra battaglia di qualche anno fa, quando come Comitato Trasparenza e Legalità ci battemmo per mesi onde ottenere lo Streaming dei Consiglio Comunali. Purtroppo come altri temi che incassammo, se non li si presidia strenuamente, vengono disattesi e tralasciati e trascurati, il che non è un segno di buona amministrazione.

Tra le varie battaglie di allora vi fu anche quella per l’A.P.E.N ( Anagrafe Pubblica Eletti e Nominati), dove si dovevano annualmente pubblicare i Redditi. Ma anche questa è rimasta lettera morta e ai cittadini non è più dato conoscere le informazioni economiche sui loro eletti per poterli controllare. Invitiamo il Presidente del Consiglio Comunale come di competenza a voler provvedere a brevissimo a sanare tali situazioni che ledono i diritti dei cittadini a partecipare all’assemblea pubblica e a conoscere trasparentemente le situazioni reddituali dei loro rappresentanti. Sarebbe bene che il responsabile desse qualche spiegazione in merito”.