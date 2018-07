Popoli: Riserva Sorgenti del Pescara, tante le iniziative programmate

.

Popoli, 23 luglio– Nell’ estate 2018 la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara organizza un ricco calendario eventi in cui si combinano Educazione Ambientale, Natura, cultura e conoscenza del Paesaggio. Tali manifestazioni sono state organizzate in collaborazione con le Associazioni e le cooperative che operano sul territorio comunale che hanno sviluppato un’ottima sinergia con l’Area Protetta. La cooperativa “Eccomi”, l’Organizzazione Regionale “Pro Natura Abruzzo”, il Coordinamento Nazionale alberi e Paesaggio, L’Officina del Vento, Qua la Zampa, Drammateatro, l’Associazione Cultura 27 Screenprint Factory and Gallery , Bike For Fun.

Nell’area protetta si svolgeranno Laboratori teatrali, visite guidate per scoprire i grandi alberi e il paesaggio delle sorgenti, eventi enogastronomici con degustazione vini e prodotti tipici del territorio, workshop fotografici. In contemporanea, un importante calendario di eventi promosso dalla Cooperativa Eccomi, propone laboratori didattici di educazione ambientale per ragazzi alla scoperta del paesaggio naturalistico e dell’avifauna dell’area protetta. Su prenotazione si possono effettuare visite guidate e passeggiate in e-bike non solo alla scoperta della biodiversità della Riserva ma delle emergenze storico-culturali e paesaggistiche della cittadina di Popoli e delle zone limitrofe

Dichiara Alfredo La Capruccia, assessore all’Ambiente del Comune di Popoli “Anche quest’anno la Riserva naturale Guidata Sorgenti del Pescara si presenta come centro di aggregazione delle varie realtà culturali presenti sul territorio di Popoli. Un’area protetta che incrementa costantemente i flussi turistici con visitatori che vengono da tutta Italia e che la trasformano in una delle Riserve naturali più vivaci e visitate della Regione. Siamo orgogliosi di questo grande lavoro e non posso che ringraziare i tanti esperti e professionisti che ogni giorno si impegnano in questa sfida e che migliorano Popoli e le sue bellezze.”

Per Piera Lisa Di Felice, direttore della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara: “La Riserva è un luogo di tutela della natura e della biodiversità che ha una grandissima valenza paesaggistica. Il fascino di questa area protetta continua a stupire nel binomio Natura & Cultura. Una Riserva in cui la didattica, l’educazione ambientale e la tutela scientifica del paesaggio si uniscono con la cultura e il turismo sostenbile. ” ( h. 18,30)