Popoli: per la 57 cronoscalata aperte le iscrizioni

Popoli, 10 luglio– A un mese esatto dall’evento entrano nel vivo i preparativi della 57^ cronoscalata Svolte di Popoli, gara motoristica nazionale valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord/Sud e in programma nella “Città delle Acque” i prossimi 9-10-11 Agosto. Si aprono ufficialmente oggi i termini per le iscrizioni alla corsa che potranno essere effettuate entro le ore 23:59 di Lunedì 5 Agosto attraverso la compilazione e l’invio dello specifico modulo reperibile sul sito internet ufficiale www.svoltedipopoli.it. Anche quest’anno a organizzare l’evento sarà l’Asd Svolte di Popoli, spalleggiata dall’associazione “Quelli delle Svolte” oltre che da ACI, ACI Sport, Comune di Popoli e di San Benedetto in Perillis, Provincia di Pescara e L’Aquila, Regione Abruzzo.

Alla competizione tricolore in salita sarà abbinata la parata di auto private storiche stradali a cura dell’associazione “Rombi del Passato Autostoriche” con la riproposizione del format che coniuga la velocità moderna all’eleganza d’epoca lungo i 7,5 km del tradizionale percorso con partenza da Popoli (PE) e arrivo in prossimità del bivio per San Benedetto in Perillis . Al di là dei premi per i migliori piazzamenti assoluti e nelle singole classi del TIVM, verranno attribuiti anche diversi riconoscimenti come il trofeo Asso Mini-Car (auto bicilindriche), il memorial “Amedeo Natale” (1° classificato dei piloti popolesi in gara) e il trofeo “Corradino D’Ascanio” per il miglior tempo realizzato nella categoria auto storiche.

La tre giorni motoristica avrà inizio nel centro storico di Popoli con le verifiche tecniche e sportive in programma nel pomeriggio di Venerdì 9 Agosto e proseguirà poi in serata con la presentazione della 57^ “Svolte di Popoli” che vedrà il coinvolgimento di piloti, appassionati e addetti ai lavori nell’ambito della festa “Pitstop #lanottedellesvolte”, organizzata dalla locale associazione “Melting Pop” e in agenda anche per la serata successiva. Nella mattinata di Sabato 10 Agosto sarà la volta delle prove ufficiali su percorso con la consueta doppia manche mentre Domenica 11 Agosto alle ore 9:30 prenderà il via la gara valida per il TIVM. Al termine di ogni singola manche la scena sarà tutta per le auto storiche che potranno essere ammirate dal pubblico anche quest’anno previsto numeroso e per il quale c’è già la possibilità di acquistare i biglietti (5 € per le prove e 5 € per la gara) tramite il circuito online Ciaotickets oltre che alla partenza, all’arrivo e in prossimità del presidio ospedaliero di Popoli nei giorni della manifestazione. (h.9,00)

( ph: da Youtube)