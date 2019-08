Popoli: mercoledì la presetazione della ” 57^ Cronoscalata delle svolte “

Popoli,5 agosto- Si terrà mercoledì 7 Agosto alle ore 16:00 la presentazione ufficiale della 57^ Cronoscalata “Svolte di Popoli”, gara motoristica valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord/Sud. Il programma completo dell’evento verrà presentato presso la sala “Figlia di Iorio” della Provincia di Pescara, dove interverranno il testimonial ed ex pilota di Formula 1 Vitantonio Liuzzi e Vitaliano Caldarelli con la partecipazione del presidente Carlo Trafficante e di tutti i componenti del consiglio direttivo dell’Asd Svolte di Popoli insieme a Fabrizio Fondacci (direttore gara), Giampiero Sartorelli e Andrea Berardi (rispettivamente presidente e direttore ACI Pescara), Francesco Goffredo e Carmine Cellinese (rispettivamente fiduciario e delegato Sportivo regionale) oltre a Guido Quintino Liris (assessore regionale allo sport), Antonio Zaffiri e Angelo Caruso (rispettivamente presidente Provincia di Pescara e L’Aquila), l’assessore Moriondo Santoro in rappresentanza Comune di Popoli.

L’edizione 2019 della storica corsa automobilistica si aprirà Venerdì 9 Agosto con le verifiche tecniche e sportive nel centro storico della Città delle Acque per poi proseguire con le prove ufficiali di Sabato 10 e la gara di Domenica 11 Agosto (inizio ore 9:30) sul percorso di 7,5 Km che conduce da Popoli (PE) al bivio per San Benedetto in Perillis (AQ). Già ultimato dai volontari dell’associazione “Quelli delle Svolte” l’allestimento del percorso e del quartier generale della manifestazione con segreteria, direzione gara e ufficio stampa ubicati presso l’edificio Musp accanto al Palazzetto dello Sport di Popoli in località Capo Pescara. (h.8,00)