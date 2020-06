Popoli: dal 6 all’11 luglio il 1^ corso formativo calcistico

Popoli, 20 giugno– – E’ al lavoro la macchina organizzativa del primo corso formativo calcistico in programma a Popoli nel centro sportivo del circolo La Sorgente in via Don Bosco. L’organizzazione e’ curata da AR Calcio di Adelmo Ramunno che sara’ l’istruttore insieme a Giannina Nori. Entrambi hanno effettuato un sopralluogo alla struttura incontrando il sindaco Concezio Galli e Paolo Villa del circolo La Sorgente. “Sara’ una bella occasione – ha affermato Nori – per ricominciare dopo un periodo che ci ha visti fermi per la brutta esperienza del Covid. Siamo entusiasti come lo saranno i ragazzi. Ringraziamo per questa opportunita‘ la citta’ di Popoli”.

L’evento si svolgera’ dal 6 all’11 luglio. “La giornata del 6 – ha spiegato Ramunno – sara’ dedicata alla presentazione per comunicare il protocollo attuativo legato all’emergenza Covid e per consegnare i kit composti da due magliette, un pantaloncino, una sacca ed un pallone. Parlero’ ai genitori ed ai ragazzi della sicurezza per poi passare all’aspetto tecnico dal martedi al sabato. Ci concentreremo sui fondamentali tecnici e motori andando a lavorare anche su un allenamento invisibile. Daremo inoltre nozioni sulla nutrizione e sull’aspetto psicologico tra atleta e famiglia. In campo ci divertiremo alla grande anche a ritmo di musica”.

Per le iscrizioni, aperte fino al 27 giugno, e‘ necessario contattare Adelmo Ramunno al numero telefonico 320/8894395 o mandare una mail ad adelmo.ramunno@gmail.com. Le sedute di allenamento si svolgeranno in mattinata dalle 9 e saranno svolte da due gruppi per un totale di 20 partecipanti. “Per il primo gruppo – ha aggiunto Ramunno – abbiamo gia’ il sold out. Stiamo aspettando le ultime iscrizioni per arrivare al numero di 20 ragazzi che daranno vita a quest’iniziativa dell’AR Calcio. Ci metto la faccia e soprattutto il cuore”. Giannina Nori rivolge l’invito ad iscriversi: “Ragazzi e ragazze noi siamo carichi e vi aspettiamo con entusiasmo per trascorrere giornate in totale sicurezza. Non esitate a contattare Adelmo”. Sara’ un’esperienza importante per tutti all’insegna del motto: “Per entrare in un sogno bisogna saper volare!”. Conclude Ramunno.