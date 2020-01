Pompeo: non è una questione politica? E allora cos’è?

–

Sulmona, 15 gennaio- La raccolta di firme per conferire la cittadinanza onoraria al Segretario di Stato USA Mike Pompeo è un atto pienamente legittimo in democrazia ed è chiaro che la decisione spetta al Comune di Pacentro. Lo scrive oggi in una nota l’Associazione “Un solo pianeta” che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso che vasta eco ha trovato anche sui media nazionali

“Ciò che non è condivisibile- si legge nel documento- – è sostenere che la discussione riguardi solo i pacentrani e non anche tutti gli altri cittadini. Ancor meno condivisibile è la tesi, sostenuta dai promotori, secondo cui la politica non c’entra nulla. Come se Pompeo fosse uno qualunque e non fosse – per l’incarico che ricopre – uno degli uomini politici più potenti al mondo, dalle cui decisioni possono dipendere le sorti dell’intera umanità.

Pompeo non dà lustro né a Pacentro né all’Italia, appiattito com’è sulle posizioni irresponsabili di Trump che rischiano di favorire il rilancio del terrorismo e di mettere in pericolo i militari italiani presenti in Medio Oriente.

Né bisogna dimenticare l’appoggio che Pompeo, in perfetta sintonia con la tradizione imperialista degli Stati Uniti, ha dato al tentativo di colpo di stato militare di Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente dell’Assemblea Nazionale del Venezuela.

E’ inoltre davvero singolare che un personaggio come Pompeo, che si vanta delle sue radici di discendente di immigrati, sia in prima fila nel sostenere il muro anti migranti di 2000 km alla frontiera del Messico, lungo la quale – secondo le rivelazioni del New York Times – Trump avrebbe voluto costruire una enorme trincea d’acqua piena di serpenti e coccodrilli.

Si potrebbe continuare – conclude la nota di ” Un solo pianeta”– ma riteniamo che ce ne sia quanto basti per archiviare la questione della cittadinanza onoraria a Pompeo.”