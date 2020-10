PinkPratola e il mese della prevenzione

Pratola,2 Ottobre- Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, Ottobre è il mese rosa per eccellenza e rosa è il colore della solidarietà di ♯PinkPratola.Quest’anno la campagna di prevenzione contro il tumore al seno è più importante degli altri anni: ora è il momento di recuperare screening e controlli rinviati a causa della pandemia, e ♯PinkPratola è pronta a dare il suo fattivo contributo. Proprio durante il mese di Ottobre ♯PinkPratola ha organizzato una serie di eventi che mirano da una parte ad informare e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dall’altra a dare risposte concrete a tutte le richieste di donne che hanno vinto la loro battaglia, di donne che ancora combattono ed anche di donne che, fortunatamente, non devono combattere.

Il 3 ottobre 2020 sarà aperta per l’intera collettività la PinkHouse, in Via del Santuario n. 44 in Pratola Peligna, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18:30: una giornata dedicata a sostenere ♯PinkPratola attraverso la vendita di gadget e il proseguimento della campagna associativa. Il tesseramento alla Nostra associazione permetterà di usufruire delle n. 30 e più convenzioni stipulate con gli operatori sanitari e commerciali dell’intero territorio. La tessera, inoltre, permetterà di accedere ai servizi sanitari che saranno disponibili nell’arco di tutto mese di ottobre, e che saranno descritti di seguito. L’open PinkHouse sarà replicato il 24 ottobre 2020, con le stesse identiche modalità.

L’8 ottobre 2020 è stata organizzata la Cena in Rosa, alle ore 20:30 presso il ristorante “Il Carro” di Pratola Peligna. Durante la serata, oltre a trascorrere il tempo in allegria e solidarietà, sarà a disposizione un medico per scambiare due chiacchiere in assoluta discrezione.Anche la Cena in Rosa sarà replicata il 28 ottobre 2020, alle ore 20:30 presso il ristorante “Mercato Centrale”.

Il 10 ottobre 2020 la Nostra PinkHouse sarà nuovamente protagonista, ma questa volta in Via del Santuario n. 44 in Pratola Peligna un’operatrice di medicina olistica Reiki dedicherà la giornata, gratuitamente, a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa disciplina.

Grazie alla collaborazione di numerosi professionisti della sanità, è stato possibile garantire una serie di “giornate della salute”:

– presso il Centro FisioSalus di Pratola Peligna, in Via Circonvallazione Orientale n. 115, saranno effettuate ecografie senologiche il 10 ottobre 2020, visite endocrinologiche ed ecografie alla tiroide il 12 ottobre 2020, visite ed ecografie ginecologiche il 20 ottobre 2020;

– presso il Centro Sciuba di Sulmona, in Via Giuseppe Tirone n. 6, saranno effettuate ecografie senologiche l’11 ottobre 2020;

– presso lo Studio Medico Arel di Sulmona, in Via San Polo n. 8, saranno effettuate posturologia e medicina antiage il 14 ottobre 2020 e il 28 ottobre 2020, neurologia il 17 ottobre 2020 e il 30 ottobre 2020.

A sostegno di ♯PinkPratola, sposandone la causa, è nuovamente scesa in campo la Palestra Gymnika di Pratola Peligna, che l’11 ottobre 2020 e il 25 ottobre 2020 ha organizzato due “giornate fitness&more”, due intere giornate all’insegna del benessere psico-fisico. Il 18 ottobre 2020, infine, Radio Evolution dedicherà una “maratona radiofonica” a ♯PinkPratola: l’associazione si racconterà, racconterà quali sono stati gli obiettivi raggiunti e dirà quali sono gli obiettivi futuri. Tutto questo a testimonianza del grande impegno che ♯PinkPratola mette a disposizione della comunità e, soprattutto, delle donne che la abitano.